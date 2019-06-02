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! 3 transferi bitiriyor

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Stoper arayışlarını sürdüren , Milan'ın Kolombiyalı savunmacısı 'nın transferini bitirmek üzere. Alman golcü 'den haber bekleyen sarı lacivertlilerın asıl bombası ise Hırvatistan'dan! Fenerbahçe, UEFA tarafından yıldızı parlayacak 50 yetenek arasında gösterilen genç futbolcunun transferi için de harekete geçti.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 10:55
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe 3 transferi bitiriyor

Fenerbahçe, daha önceki sezonlarda üç büyük kulübün gündemine gelen Cristian Zapata ile bir süredir yakından ilgileniyor. Ancak tecrübeli stoperin ilerleyen yaşı ve sakatlık problemi sarı-lacivertliler için soru işaretiydi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe 3 transferi bitiriyor
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