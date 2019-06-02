Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe 3 transferi bitiriyor

Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın Kolombiyalı savunmacısı Cristian Zapata'nın transferini bitirmek üzere. Alman golcü Max Kruse'den haber bekleyen sarı lacivertlilerın asıl bombası ise Hırvatistan'dan! Fenerbahçe, UEFA tarafından yıldızı parlayacak 50 yetenek arasında gösterilen genç futbolcunun transferi için de harekete geçti.
Giriş Tarihi: 2.6.2019 10:53Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 10:55
Fenerbahçe, daha önceki sezonlarda üç büyük kulübün transfer gündemine gelen Cristian Zapata ile bir süredir yakından ilgileniyor. Ancak tecrübeli stoperin ilerleyen yaşı ve sakatlık problemi sarı-lacivertliler için soru işaretiydi.