Galatasaray'da yerli transfer operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun sona ermesiyle Ahmet Çalık, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir dışında sözleşmeli yerli oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'le yollar ayrıldı. Ücretinde yüzde 50'den fazla indirime giden Selçuk İnan'la yola devam edecek sarı-kırmızılılar,22 kişilik Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya 8 Türk oyuncu bildirecek Galatasaray, bu transfer döneminde yerli takviyeler yapmak zorunda.Bonservisi elindeki isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan milli sağ bek Şener Özbayraklı ile anlaştı. Galatasaray'ın ikinci yerli hamlesi Jimmy Durmaz oldu. Sol açık, 10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Jimmy ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray'da sırada Gökhan Töre var. Beşiktaş'tan ayrılan Töre, Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor ve Galatasaray'ın belirleyeceği şartlardasözleşme imzalamaya hazır.Uzun süre sakatlıklarla boğuşan ve son iki sezonda sadece 9 maçta 224 dakika forma giyen Gökhan Töre, Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda kazandığı lig şampiyonluğunda 4 gol, 6 asistlik performansıyla kilit rol almıştı. 2016-2017 sezonunu İngiliz ekibi West Ham'da geçiren 27 yaşındaki kanat oyuncusu burada da sadece 8 maçta 454 dakika süre almayı başarabilmiş ve 1 asist yapmıştı.Daha önce iki sezon Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz 67 maçta 11 gol atmıştı. 30 yaşındaki futbolcu Türkiye kariyeri sonrası Yunan ekibi Olympiakos'a giderken, burada iki sezonda 2 lig şampiyonluğu, 1 de kupa havaya kaldırdı. İsveç A Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu üç sezondur Fransız ekibi Toulouse'nin formasını giyiyordu.