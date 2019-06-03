Deniz Türüç'ün talebi Galatasaray'ı kızdırdı!

SABAH'ın 27 Şubat'ta ortaya çıkardığı Deniz Türüç & Galatasaray flörtünde yeni gelişmeler yaşandı. Kayserispor'la 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmama kararı alan Deniz, kendisini isteyen sarı-kırmızılı kulüple masaya oturdu ancak talep ettiği para ile dudak uçuklattı. Birçok takımın transfer listesinde bulunan 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Galatasaray'dan senelik 2 milyon Euro istedi. Sözleşmesinde '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Deniz Türüç için Kayserispor'un son fiyat olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

A MİLLİ TAKIM'A İLK KEZ FATİH TERİM ÇAĞIRMIŞTI

Galatasaray cephesi yüksek bonservisi ve yıllık ücreti nedeniyle Deniz transferinde bekleme kararı aldı. Emre Akbaba'ya alternatif olarak görülen yıldız futbolcuyu A Milli Takım'a Fatih Terim kazandırmıştı. Kanat ve 10 numara olarak oynayabilen Deniz Türüç'ün fiyatının düşmesini bekleyecek sarı-kırmızılı kulüp, geçen yaz Emre Akbaba'da olduğu gibi transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala son hamlesini yapacak.

MİTROGLOU, GOMİS'İN YANINA GİDİYOR

Galatasaray taraftarı, Diagne'ye tepki gösterse de sarı-kırmızılı teknik heyet diğer forvet Kostas Mitroglou'nun üstünü çizdi. Ara transferin son günü kiralık getirilen Mitroglou'yu Fatih Terim yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Avrupa'dan hiçbir kulüp, Galatasaray'ın ödemeyi taahhüt ettiği 2.6 milyon Euro'yu Yunan forvete vermiyor. Marsilya'nın da geri dönmesini istemediği Kostas Mitroglou'ya Gomis'in mücadele ettiği Suudi Arabistan'da kulüp arandığı öğrenildi.

ASLAN'DAN EZELİ ÇALIM

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Şener Özbayraklı'yı almaya hazırlanan Galatasaray, Vedat Muriç'in transferinde de sarı-lacivertli kulübün önüne geçti. Sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı Jimmy Durmaz'ın da daha önce Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı. Teknik adam belirsizliği nedeniyle beklemesi söylenen Jimmy için hızlı davranan G.Saray yönetimi, gurbetçi oyuncuyu rakibine kaptırmadı.

FEGHOULİ KALIYOR

Galatasaray'ın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, transfer dedikodularına noktayı koydu. 29 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir ülke ve çok güzel bir şehirde yaşıyorum. Avrupa kupalarında da daha iddialı bir takımla Galatasaray'da olacağım" diye konuştu.

'NE MUTLU Kİ GALATASARAYLIYIZ'

Galatasaray Lisesi'nde Geleneksel Pilav Günü etkinliği dün yapıldı. Bu yıl 85'incisi gerçekleştirilen organizasyona, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı. Burada konuşma yapan Cengiz, "Böyle bir gelenekten geldiğimiz, köklerimizde böyle bir gelenek olduğu için çok şanslıyız. Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız" ifadesini kullandı.