Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa transferinde sona geldi

Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği ilk transfer haberi Portekiz'den geldi. O Jogo gazetesinin haberine göre; sarı-lacivertli ekip, 30 yaşındaki Sırp orta saha Ljubomir Fejsa için Benfica'yla anlaşmaya yakın. Haberin detaylarında, Fejsa için Ali Koç'un Portekiz'e giderek bizzat görüşmeler yaptığı belirtildi.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Fejsa'nın bonservisi için 3 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, Benfica'nın ise 4.5 milyon Euro istediği ancak iki kulübün orta noktada buluşacağı vurgulandı. F.Bahçe, oyuncuya ise 3 yıllık kontrat önerdi. Sırp basını da Kanarya'nın transfere çok yaklaştığını ve Fejsa'nın F.Bahçe ile sözleşme imzalamaya hazırlandığını duyurdu. Öte yandan Hamburger Post Gazetesi de sarı-lacivertlilerin Hannover 96 forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Walace ile ilgilendiğini yazdı.

YIPRATICI

Ljubomir Fejsa ikili mücadeleleri seven ve korakor sertliğe girmekten kaçınmayan bir oyuncu. Özellikle rakibi yıpratan stili ile dikkat çeken Fejsa topla ise garanti ve kısa paslarla oynamayı tercih eden bir isim. Sırp oyuncu hücum aksiyonlarında ise fazla etkili olan bir yapıda değil.

5 SEZONDA 83 MAÇ KAÇIRDI

Fejsa sakatlıklar yüzünden Benfica'da 5 sezonda 83 maç kaçırırken, 2009-2010'da da Partizan'da ön çapraz bağı sakatlığı yüzünden 30 maç oynayamadı.