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Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da

Kulüpler Dünya Kupası, 2 yıl boyunca Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019 21:10
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da

FIFA'dan yapılan açıklamada, Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunun bu yıl ve 2020'de Katar'da düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak Katar için hazırlık niteliği taşıyacağı belirtildi.

Ev sahibi ülkeden bir takım ile FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, daha önce Brezilya, Japonya, Fas ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenmişti. İspanya ekibi Real Madrid, son 3 turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da
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