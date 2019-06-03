Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Vedat Muriç: "Galatasaray'da oynamak istiyorum"

Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'in transferinde son dakika gelişmesi! Vedat Muriç, A Spor'a yaptığı açıklamada "Galatasaray'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin, Muriç'in transferiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"ALBAYRAK 'MURİC'İ İSTİYORUM' DEDİ"

"Geçen hafta salı akşamı Levent'te bir restorandaki iftar yemeğinde Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ve 3-4 kişi daha bir araya geldi. Abdürrahim Albayrak "Vedat Muriç'i ben istiyorum" demiş. Orada bir prensip anlaşmasına varıldı. O anlaşmadan sonra da Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'nin sözlü bir teklifi olduğunu açıkladı ama Galatasaray bu transferi bitirdi.

"MURİC DE GALATASARAY'I İSTİYOR"

Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı kampında şu anda. Bana yaptığı açıklamada 'Galatasaray'ın teklifini Rizespor'a ilettik. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum' dedi. 'Hayırlı olsun' dedim, Muriç güldü. Bence bu iş bitti.

"3 MİLYON EURO+1 OYUNCU"

"Galatasaray Kulübü resmi teklif de yaptı. Abdurrahim Albayrak, Başkan Hasan Albayrak ve Başkan Vekili Ali Saruhan'la görüştü. Galatasaray, Rizespor'a 3 milyon euro ve bir oyuncu önerdi Rizespor'a. Anlaşma yakın. Büyük bir ihtimal 4 yıllık bir anlaşma olacak."