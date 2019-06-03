Türkiye: 2 - Özbekistan: 0 Vizeler tamam sıra finalde

CUPER'E

EURO

BUGÜN NELER OLDU

Maçöncesi Alanyaspor Kulübü'nün iftarına katılan, sonrasında karşılaşmayı tribünden izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir karşılaşma sonu soyunma odasına gidip futbolcuları kutladı. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur. Fransa da dahil" derken Özdemir,"Fransa ve İzlanda'dan puan alırsak gruptan çıkma şansımız artar" dediŞenol Güneş, bir dönem Orduspor'u da çalıştıran Özbekistan Teknik Direktörü Hector Cuper'e 10 numaralı ay-yıldızlı formayı hediye etti. Emre Belözoğlu da Inter'de birlikte çalıştığı eski hocası ile hasret giderdi.Roma'daforma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili dün İtalyan basınında yer alan bir haber dikkat çekiciydi. Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, sakatlığı nedeniyle sezonun son bölümlerinde çok az süre alabilen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Premier Lig ekibi Everton'ın yaptığı 28 milyon Euro'luk teklifin Roma tarafından reddedildiğini yazdı. Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyorA Milli Takım'ın başında çıktığı ikisi resmikazanan Şenol Güneş, Fransa maçı öncesi tedbiri elden bırakmadı. Güneş şu değerlendirmeyi yaptı:Oyun olarak düşündüklerimizi ortaya koyduk ama rakipler Fransa ayarında olmadığı için bu maçlar ölçü değil. Bu oyunla Fransa'yı yenmek zor.Dünyanın 1 numarası ile oynayacağız...Attığı iki golle galibiyeti getiren Zeki Çelik, "İyi oynadık. Milli formayla bu anı çok bekliyordum. Attığım iki gol benim için de çok güzel oldu" dedi. Penaltı kaçıran İrfan Can ise duygularını şöyle dile getirdi: "Her şeyden bir ders çıkarmak gerek. Daha çok çalışıp, penaltı kaçırmayacağım."Temmuz 2018'de 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan Ligue 1'e transfer olan Zeki Çelik, Ağustos 2018'de Lille'deki ilk maçında asist yaptı. Mayıs 2019'da takımı ile sezonu ikinci tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını kazandı ve dün A Milli Takım formasıyla çıktığı 7. karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Bu sezon Lille formasıyla 34 lig maçında 1 gol, 5 asistle oynayan Zeki dün duble yaptı.Alanya ilk kez A Milli Takım'a ev sahipliği yaptı.Ay-yıldızlılar, Özbekistan'la A Milli Takım düzeyinde ilk kez karşılaştı.Zeki, ay-yıldızlı formayla gol sevincini duble ile yaşadı.Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, A Milli Takım formasını ilk kez giydi.TFF'nin yeni yönetiminin ilk maçıydı.8 Haziran'daki rakibimiz Fransa dün Bolivya ile oynadığı hazırlık maçını Lemar ve Griezmann'ın golleriyle 2-0 kazandı. İlk yarıda sakatlanan Mbappe ikinci yarıya devam edemedi. Durumu bugün belli olacak.