Bordo-mavi bayram olsun

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geleceğe dönük umutlarını yeşerten başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını, yeni sezonun ve Avrupa maçlarının heyecanını yaşadıklarını belirtti. Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden camialarının ve taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak,ifadesini kullandı. Ramazan Bayramı'nın ülkede huzur, barış ve güven ikliminin tazelendiği bir bayram olmasını temenni ettiğini aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Yeni sezon formalarımızı Ramazan Bayramı'na yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içindeyiz.Trabzonspor, Nimes forması giyen Rachid Alioui'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı. Faslı forvetle dün yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncuya maksimum ücret olan 1 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar da önerildi. Ancak Trabzonspor için bu transferde çok ciddi bir rakip ortaya çıktı. Fransa'nın Marsilya kulübünün de Rachid için bir süredir girişimde bulunduğu ve rakam olarak Trabzonspor'un verdiği rakamların üstüne çıkmaya hazır oldukları öğrenildi.Trabzonspor gelecek sezon için kadroyu gençleştirmeye devam ediyor. 19 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile 4'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. İki genç oyun, kamp kadrosunda yer alacağı belirtildi.