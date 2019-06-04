Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Edin Visca kararını verdi

Abdullah Avcı'yla yeni bir dönemin ilk adımlarını atan Beşiktaş, bir stoper, bir sol kanat, bir de sağ kanat transferi için kolları sıvadı. Sağ kanat için ilk isim ise Edin Visca.

Abdullah Avcı'nın yönetimle yaptığı pazarlık sürecinde, "Tabii ki böyle bir oyuncuyu isterim. Visca'yı alırsanız büyük bir iş yapmış oluruz" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Beşiktaş oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Zaten Başakşehir'den ayrılmak isteyen Visca da teklife sıcak bakınca iş bonservise kaldı. Başakşehir'e Beşiktaş, "Yüksek bedeller vermemiz zor. İstediğiniz 3 oyuncuyu takasta kullanabiliriz" teklifinde bulundu. Başakşehir ise şimdilik buna yanaşmıyor. 3 oyuncunun yanı sıra en az 4 milyon Euro talep eden Başakşehir'le pazarlıkların bayram sonrası sürmesi bekleniyor.

2017-18'de 14 gol ve 17 asist üreten Visca, geçen sezon da 14 gol atıp, 15 gol pası verdi. İstikrarı ile dikkat çeken Boşnak yıldız, Başakşehir'de 6 sezonda sadece 1 maç kaçırdı.

BAYRAM ŞEKERİ DOĞAN ERDOĞAN

Orta sahada alternatifi artırmak isteyen Beşiktaş, Samsunspor altyapısından Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olan Doğan Erdoğan için bonservis konusunda son aşamaya geldi. 22 yaşındaki genç oyuncu için Avusturya ekibine 200 bin Euro bonservis vermeyi kabul eden siyah-beyazlılar, bir aksilik olmaması durumunda bayramdan sonra transferi açıklayacak.

MARIO GOMEZ SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta forvet bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. BeIN Sports'un haberine göre, Bundesliga'da küme düşen Stuttgart'la yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Gomez'in, Vodafone Park'a geri dönmek için yöneticilere haber gönderdiği iddia edildi. Avcı'nın da Gomez ismine sıcak baktığı belirtildi.

TEKNİK EKİBE FİDAN&KESKİN TAKVİYESİ GELDİ

Yeni sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile girecek olan Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcının yardımcısı da belli oldu. Avcı'nın yardımcılığına uzun yıllar Mehmet Özdilek'in ekibinde yer alan Şenol Fidan getirildi. Fidan, en son BB. Erzurumspor'da görev almıştı. Daha önce de scout ekibinin başında görev yapan ancak geçen sezonun sonunda yolların ayrıldığı Gökhan Keskin ise yeniden scout ekibinin başına geçti.