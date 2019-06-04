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Kaldırım yolunda

İngiltere takımlarından , 'nin sol beki Kaldırım'ı transfer etmek istiyor. 29 yaşındaki milli futbolcunun teklife sıcak baktığı ifade edildi

Giriş Tarihi: 4.6.2019
Hasan Ali Kaldırım West Ham United yolunda

BBC'nin duyurduğu haberde, Hasan Ali'nin menajerinin Londra ekibiyle görüştüğü ve West Ham'ın bu transfer için ısrarcı olduğu yazıldı. Sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan 29 yaşındaki futbolcunun da Premier Lig'de forma giymek istediği için teklife sıcak baktığı ifade edildi. Milli futbolcunun 5 milyon Euro serbest kalma maddesi olduğu da belirtildi.

SKRTEL: SONUÇ ALAMADIK
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, sarı-lacivertli yönetimle görüştüğünü ancak sonuç alamadığını söyledi. Ülke basınına konuşan Slovak oyuncu tekliflere açık olduğunu da bildirdi. Bu arada İngiliz The Sun Gazetesi, Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez'in eski öğrencisi Skrtel'i istediğini yazdı.



MİNİK KANARYALAR İSTANBUL ŞAMPİYONU?
Fenerbahçe U11 Erkek Basketbol Takımı, TBF İstanbul U11 A Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Normal sezonu 16 maçta 14 galibiyetle lider bitiren sarı-lacivertliler, play-off finalinde 61-65 yenildiği Beşiktaş'ı rövanşta 64-38 mağlup ederek İstanbul Şampiyonu oldu. Arda Durmaz'ın koçluğunu yaptığı Fenerbahçe'de sarı-lacivertli minikler maçtan sonra zafer pozu verdi.

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Hasan Ali Kaldırım West Ham United yolunda
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