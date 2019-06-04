Marcao: Vedat Muriç kolay zor olan Burak Yılmaz

Fatih Terim 2000'den beri aradığı Popescu'sunu sonunda buldu. Devre arasında sessiz sedasız Chaves'ten Galatasaray'a gelen Marcao çifte şampiyonluğa önemli katkıda bulundu. Kendisi gibi futbolcu olan ancak hayatını kaybeden ağabeyini idol olarak gören Brezilyalı stoper, açıklamalar yaptı. İşte Marcao röportajı:

Chaves küme düştü, Galatasaray şampiyon oldu. Neler hissediyorsun?

Gerçekten karmaşık duygular yaşıyorum. Chaves benim için çok önemli bir kulüp. Zor zamanımda elimden tuttu ve kariyerimde buraya gelmemi sağladı. O yüzden onların küme düşmesi beni çok üzdü. Çünkü orada bana karşı inanılmaz bir sevgi var. Galatasaray'a geldim ve iki kupa kazandım. Hem kariyerimdeki ilk şampiyonluk olmasından dolayı hem de iki kupa kazanmaktan dolayı hayatımdaki en değerli dönem olarak hatırlayacağım Mayıs 2019''u.

Galatasaray'dan teklif gelince şaşırdın mı?

İlk başta teklifi aldığımda, menajerim bana bunu söylediğinde inanmadım. Chaves'ten Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitmek çok önemli ve çok büyük bir adımdı. Menajerim sürekli kulüple irtibat halindeydi. 1 ay sonra inanmaya başladım. Eşim, Mariano'nun eşiyle iletişime geçti. Hem İstanbul şehri hem de ev bulma anlamında ilk bize Mariano ve ailesi yardımcı oldu.





Transfer olduğunda Türkiye'de tanınmıyordun. Ama sonra taraftar seni çok sevdi.

Kendime güveniyordum. İyi şeyler yapacağıma emindim. Hocamızı tabii ki unutmamam lazım. Onun beni çok istediğini biliyorum. Geldikten hemen sonra oynamaya başladım. Taraftarlar da bana her zaman, her ortamda destek oldular. Bu nedenle adaptasyon sürecini kolay geçirdik.

Türkiye'de seni en çok zorlayan forvet kim? Bu konuda yorumun nedir?

Bir stoper olarak sizi daha çok zorlayan forvet tipi, hareketli bir forvet oluyor. Durağan forvet tipini, mesela Vedat Muriç (Çaykur Rizespor) gibileri daha kolay tutabiliyorsunuz. Burak Yılmaz'da (Beşiktaş) daha fazla zorlandım. Hareketli, devamlı sağa sola, defansın arkasına koşular yapıyor ve defansın dengesini bozuyor. O nedenle Burak Yılmaz diyebilirim. Burak çok kaliteli bir golcü..

SALDIRMAYI HİÇ BIRAKMADIK

Avrupa piyasasında transferde ismin geçiyor. Neler düşünüyorsun geleceğin hakkında?

Şu an konsantrasyonum burası. Seneye de burada şampiyon olmak istiyorum. En büyük hedeflerimden birisi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. O yüzden olası tekliflerle ilgilenmiyorum ve benim odağım tamamen G.Saray.







Aslan dövmesi ve 45 numaralı formanın bir anlamı var mı?

Buraya gelmeden önce de bir aslan dövmesi yaptırmak istiyordum. Buraya geldikten sonra bu duygularım daha da arttı. Aslan hiçbir zaman pes etmeyen ve devamlı saldırıya geçen bir hayvan. Son maçta da bunu gösterdik. Hep saldırdık. 45 numaranın hikâyesine gelirsek... Ayın dördüncü gününde eşimle tanıştım, beşinci günü benim doğum günüm, ikisini birleştirdim, 45'in bu anlamı var.

BEN DE AYNI FELİPE MELO GİBİYİM

Daha önce G.Saray'da oynayan Melo ile benzer tavırlara sahipsin. Melo'yu tanıyor muydun?

Felipe Melo, tanıdığım, bildiğim, seyrettiğim ve çok beğendiğim bir futbolcu. Burada yaptığı başarıları da duydum. Karakterlerimizin benzetildiğini biliyorum. Bu güzel bir şey. Ben de kaybetmeyi sevmiyorum. Zevkine, kendi aramızda maç bile yapsak onu kaybetmek istemiyorum. Kaybettiğim zaman 2-3 gün evden hiç çıkasım gelmiyor. Çok sinirli ve asabi oluyorum. Bir futbolcunun gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi için bu tutkuyla yaşaması lazım.

Futbola stoper mi başladın?

Futbola ön libero olarak başladım. Kiloluydum çocukken ve daha yavaştım. Sonra sol beki denedim. Sol bekte devamlı gidip gelmeniz lazım. O da benim fiziksel durumuma uymadı. Sonra stopere geçtim. 11 yaşından beri stoper oynuyorum. Sol ayaklı stoper olmak büyük bir avantaj. Genelde futbola bakıldığında çok fazla sol ayaklı oyuncu bulunmadığı için bunun pas alışverişinde bana büyük faydası oluyor.