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, Jovic'i transfer etti

Kulübü, Almanya'nın takımından 21 yaşındaki ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019 15:40
Real Madrid, Jovic'i transfer etti

Real Madrid Kulübü, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Avrupa futbolunun bu sezon en fazla öne çıkan genç yeteneklerinden biri olan" Jovic ile 6 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Eintracht Frankfurt'ta bu sezon toplam 48 maçta 27 gol atan Jovic, takımının yarı finale kadar yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde 10 kez fileleri havalandırarak, bu sezon turnuvada Olivier Giroud (Chelsea) ile en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

İspanyol basını, Real Madrid'in Jovic için 60 milyon avro transfer bedeli ödediğini, bu paranın yüzde 30'unun Portekiz'in Benfica Kulübüne gideceğini yazdı.

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Real Madrid, Jovic'i transfer etti
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