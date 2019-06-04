Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor!

Fenerbahçetransfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mathieu Valbuena ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, bu oyuncunun boşluğunu dünyaca ünlü bir yıldız futbolcuyla doldurmak üzere. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'in yerine gelecek isimler de belli oldu. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 4.6.2019 11:03Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 11:07
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istiyor. 29 yaşındaki milli futbolcunun teklife sıcak baktığı ifade edildi.