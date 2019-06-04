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! transferde bombayı patlatıyor!

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mathieu Valbuena ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, bu oyuncunun boşluğunu dünyaca ünlü bir yıldız futbolcuyla doldurmak üzere. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'in yerine gelecek isimler de belli oldu. İşte Fenerbahçe'deki ...

Giriş Tarihi: 4.6.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 11:07
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor!

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, 'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım etmek istiyor. 29 yaşındaki milli futbolcunun teklife sıcak baktığı ifade edildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor!
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