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'nde 4'lü final heyecanı başlıyor

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki organizasyonu olan " Finalleri''nde ilk sezonun şampiyonu belli oluyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019 15:44
UEFA Uluslar Ligi'nde 4'lü final heyecanı başlıyor

Portekiz'in ev sahipliği yaptığı 4'lü finalde A klasmanındaki dört grup lideri Portekiz, İngiltere, İsviçre ve Hollanda yer alıyor. 4'lü finalin ilk maçında yarın Portekiz - İsviçre karşılaşması oynanacak. 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Porto'nun Dragao Stadyumu ile Guimaraes'in Alfonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon ise pazar günü yapılacak final maçıyla belirlenecek.

YARIN:
21:45 Portekiz - İsviçre

6 HAZİRAN PERŞEMBE
21:45 Hollanda - İngiltere

9 HAZİRAN PAZAR
16:00 3.'lük Maçı
21:45 Final

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UEFA Uluslar Ligi'nde 4'lü final heyecanı başlıyor
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