UEFA Uluslar Ligi'nde 4'lü final heyecanı başlıyor

Portekiz'in ev sahipliği yaptığı 4'lü finalde A klasmanındaki dört grup lideri Portekiz, İngiltere, İsviçre ve Hollanda yer alıyor. 4'lü finalin ilk maçında yarın Portekiz - İsviçre karşılaşması oynanacak. 6 Haziran Perşembe günü ise Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Porto'nun Dragao Stadyumu ile Guimaraes'in Alfonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon ise pazar günü yapılacak final maçıyla belirlenecek.

YARIN:

21:45 Portekiz - İsviçre

6 HAZİRAN PERŞEMBE

21:45 Hollanda - İngiltere

9 HAZİRAN PAZAR

16:00 3.'lük Maçı

21:45 Final