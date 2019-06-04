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: şampiyon olduğunu zannetti!

Fas basınına konuşan 'ın 29 yaşındaki oyuncusu , 'ye şu sözlerle göndermede bulundu: "15. ya da 16. sıradaydılar ve bizimle berabere kaldıklarında şampiyon olmuşlar gibi sevindiler."

Giriş Tarihi: 4.6.2019
Younes Belhanda: Fenerbahçe şampiyon olduğunu zannetti!

Fas basınına konuşan Belhanda, çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye de göndermelerde bulunan yıldız oyuncu şunları söyledi: "Türkiye'de gördüğüm futbol sevgisine hiçbir yerde rastlamadım. En dikkat çeken derbi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Bu iki kulüp arasında birikmiş olan bir kavga var. Bu maçları çekici kılan da bu. Galatasaray 20 yıldır Fenerbahçe'yi deplasmanında yenemiyor. Rakip 15 ya da 16. sıradaydı ve bizimle berabere kaldıklarında şampiyon olmuşlar gibi sevindiler. Galatasaray'da gol atmadığım için benim iyi bir oyuncu olmadığımı düşündüler. Ancak değerimi oynamadığım zamanlarda anladılar."

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Younes Belhanda: Fenerbahçe şampiyon olduğunu zannetti!
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