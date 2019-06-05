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Son dakika: Başkanı yeniden Infantino

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanlığı'na yeniden seçildi. Infantino 2023 yılına kadar başkanlık görevini sürdürecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 13:24
Son dakika: FIFA Başkanı yeniden Infantino

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA'ya üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 69. Olağan Kongre'de başkanlık seçimi yapıldı.

Dünya futbolunun çatı kuruluşunda seçime tek aday olarak giren 49 yaşındaki Infantino, 2023 yılına kadar görevini sürdürecek.

Infantino, 2016'da yapılan seçimde Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jerome Champagne'ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

FIFA'nın bir sonraki kongresi, gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek.

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Son dakika: FIFA Başkanı yeniden Infantino
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