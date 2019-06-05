Damien Comolli: Boşa hayal kurmam

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Asist Analiz ve Fransa'da yayın yapan RMC Sport'a hem kendi durumu hem de transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Kulüpte pasif duruma getirildiği iddialarına sert çıkan Fransız futbol adamı,karşılığını verdi.yorumunu yapanComolli, güvenliği nedeniyle G.Sarayve Beşiktaş derbilerine gitmediğini desözlerine ekledi. Türkiye'de yaşadığıen çılgın olayın, Galatasaray maçındansonra yaşanan olaylar olduğunuvurgulayanMesut konusu hayal kurmanın da ötesinde. Bu yüzden bu konuda zamanımı boşa harcayamam.Bizim için gerçekten zor bir transfer, şartlar ağır. Çok pahalı, şu anda gerekli şartları Fenerbahçe olarak karşılayamayız.Ocak ayında ilgilendik ama bizim için çok pahalıydı.14 yaşından bu yana tanıyorum. Bizim bir 10 numaramız var, Empoli'den aldık (Zajc). Ben Arfa çok iyi ve yeteneklerine inandığım bir futbolcu. Ben onu Fenerbahçe'ye yakıştırıyorum.Valbuena'nın ayrılığının ardından sol kanat için arayışlarını sürdüren F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Kasımpaşalı Trezeguet'nin alınması için yönetime talepte bulundu. Sarı-lacivertli yetkililer de hocanın raporu doğrultusunda Mısırlı oyuncuyu gündemine aldı. Kasımpaşa yönetiminin Trezeguet için 10 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ve oyuncuyu bu bedelin altına kesinlikle bırakmayacağı kaydedildi.