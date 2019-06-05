Damien Comolli: Boşa hayal kurmam

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Asist Analiz ve Fransa'da yayın yapan RMC Sport'a hem kendi durumu hem de transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Kulüpte pasif duruma getirildiği iddialarına sert çıkan Fransız futbol adamı, "Öyleyse şu an Madrid'de menajerle ne görüşüyorum? Olası transferler hakkında görüşmek için buluştuk. Peki geçtiğimiz gün Bakü'de ne yapıyordum? Orada kimlerle görüştüm? Şu anda, her gün ve her dakika transfer ile ilgileniyorum. Her zaman yaptığım gibi"
karşılığını verdi.
TÜRK HAKEMLER UTANÇ VERİCİ
"Türkiye'de hakemlerin durumu futbol adına utanç verici ve korkunç. Çok ama çok kötü"
yorumunu yapan
Comolli, güvenliği nedeniyle G.Saray
ve Beşiktaş derbilerine gitmediğini de
sözlerine ekledi. Türkiye'de yaşadığı
en çılgın olayın, Galatasaray maçından
sonra yaşanan olaylar olduğunu
vurgulayan Comolli, transferde konuşulan oyuncuları da tek tek isim vererek şöyle değerlendirdi:
BEN ARFA'YI ÇOK İYİ TANIYORUM
Mesut Özil:
Mesut konusu hayal kurmanın da ötesinde. Bu yüzden bu konuda zamanımı boşa harcayamam.
Yacine Brahimi:
Bizim için gerçekten zor bir transfer, şartlar ağır. Çok pahalı, şu anda gerekli şartları Fenerbahçe olarak karşılayamayız.
Habib Diallo:
Ocak ayında ilgilendik ama bizim için çok pahalıydı.
Hatem Ben Arfa:
14 yaşından bu yana tanıyorum. Bizim bir 10 numaramız var, Empoli'den aldık (Zajc). Ben Arfa çok iyi ve yeteneklerine inandığım bir futbolcu. Ben onu Fenerbahçe'ye yakıştırıyorum.
YANAL'IN AKLI TREZEGUET'DE
Valbuena'nın ayrılığının ardından sol kanat için arayışlarını sürdüren F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Kasımpaşalı Trezeguet'nin alınması için yönetime talepte bulundu. Sarı-lacivertli yetkililer de hocanın raporu doğrultusunda Mısırlı oyuncuyu gündemine aldı. Kasımpaşa yönetiminin Trezeguet için 10 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ve oyuncuyu bu bedelin altına kesinlikle bırakmayacağı kaydedildi.