Helder Tavares, Süper Lig yolunda

Geçen sezon devre arasında Portekiz 1'inci Lig takımı Tondela'dan transfer edilen 29 yaşındaki futbolcunun menajeri yönetime, "Helder, Süper Lig takımlarından teklif alabilir" mesajı vererek oyuncunun bonservis ücretinin belirlenmesini istedi. Siyah-beyazlılar bu gelişme üzerine, "Önce teklif gelsin, bonservis bedeli daha sonra belirlenir" yanıtı verdi.

İzmir temsilcisinde yarım devrede 14 müsabakada görev alan Helder Tavares, Adanaspor deplasmanında rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği tecrübeli futbolcu ile Altay'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kadrosunda 5 yabancı oyuncusu bulunan ve 1 yabancı daha transfer etmeyi düşünen siyah-beyazlılar, Tavares'in satılması halinde yeni sezon öncesi 2 yabancı oyuncu takviyesi yapacak.