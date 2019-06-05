Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ömer Toprak sağda Vida solda

sağda Vida solda

Transferde ilk sırayı stopere veren , listenin başına Dortmundlu oyuncuyu yazdı. 29 yaşındaki milli oyuncu , imza atması halinde sağ stoperde görev yapacak. Solda ise Vida olacak. Mirin yedeğe çekilecek. Beşiktaş, gurbetçi savunmacının transferi için Dortmund forması giyen 'den yardım isteyecek

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019
Ömer Toprak sağda Vida solda
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla yeni sezondaki takımın kadrosu şekillenmeye başladı. Yönetim; kaleci (yedek), stoper, sağ bek, sol bek, sol açık, santrfor (Burak'a alternatif ) ve 10 numara pozisyonu için takviye isteyen Avcı'nın listesi ile kendi listesindeki isimler arasından ekonomik olarak en uygunları transfer edecek. Transferde öncelikli mevki stoper... Ömer Toprak ismi hem yönetim hem de Abdullah Avcı'nın onayından geçti. Alman ekibi B. Dortmund'da şans bulamayan 29 yaşındaki oyuncu da gelmeye hazır. Transfer edilmesi halinde sağda Ömer Toprak, solda Vida görev yapacak. Mirin yedek kulübesine çekilip, Roco ile de yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılar, 1 yıllık satış opsiyonuyla kiralık transferi için Dortmund kulübüyle görüşmeleri daha önce bu takımda forma giyen Türk oyuncu Nuri Şahin üzerinden yapmayı planlıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer Toprak sağda Vida solda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN