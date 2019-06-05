Ömer Toprak sağda Vida solda

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla yeni sezondaki takımın kadrosu şekillenmeye başladı. Yönetim;pozisyonu için takviye isteyen Avcı'nın listesi ile kendi listesindeki isimler arasından ekonomik olarak en uygunları transfer edecek.Ömer Toprak ismi hem yönetim hem de Abdullah Avcı'nın onayından geçti.Transfer edilmesi halinde sağda Ömer Toprak, solda Vida görev yapacak. Mirin yedek kulübesine çekilip, Roco ile de yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılar, 1 yıllık satış opsiyonuyla kiralık transferi için