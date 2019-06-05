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Son dakika: , 'la anlaştı

Teknik Direktör , 'la prensipte anlaşmaya vardığını ve 1-2 gün içinde konunun resmiyete döküleceğini açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 13:20
Son dakika: Erol Bulut, Alanyaspor'la anlaştı

Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığını açıklayan Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi başlıyor.

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un başında başarılı işlere imza atan ancak ikinci yarıda takım düşüşe geçtiği için 29. haftada istifa eden Erol Bulut, yeni sezon öncesinde Alanyasporla görüştü ve önümüzdeki günlerde imzayı atacak.

Yaşanan süreç öncesinde İHA'ya konuşan Bulut, şu anda Antalya'da ailesiyle birlikte bayram tatilinde olduğunu belirterek, "Alanyaspor yönetimiyle bir görüşme yaptık ve prensipte anlaşmaya vardık. Sadece ufak tefek detaylar kaldı. Bunlar takım içi detaylar. Yönetimle bu konuları görüşüyoruz. Tahminimce 1-2 içinde bu durumu netleştiririz ve resmi açıklamayı da yaparız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Alanyaspor'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması

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Son dakika: Erol Bulut, Alanyaspor'la anlaştı
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