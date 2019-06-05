Son dakika haberi! Alanyaspor'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sergen Yalçın'ın, Akdeniz temsilcisiyle sözleşmesi sona ermiş ve yeni anlaşma için görüşmelere başlanmıştı. Yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı ve Yalçın ile Alanspor'un yolları ayrıldı.

İşte Alanyaspor'un resmi internet sitesinde yapılan Sergen Yalçın açıklaması:

"Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."