Trabzonspor, Gaston Campi'nin transferinde mutlu sona yakın

Trabzonspor'da ilk transferde son aşamaya gelindi. Bordo mavili ekip Arjantin ekibi Estudiantes'in 28 yaşındaki stoperi Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı.

Geçtiğimiz sezona Estudiantes ile başlayan Campi burada çıktığı 11 maçın ardından devre arasında Portekiz 1. Futbol Ligi ekibi Chaves'e sezon sonuna kadar kiralandı.

Portekiz ekibinde 16 resmi maçta görev alan savunma oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı.

Trabzonspor'un transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada çok sayıda isimle görüşme halinde olduklarını ifade etmiş ve önceliklerinin takımın kimliğine ve ruhuna uygun isimler bulmak olduğunu belirtmiş ve şöyle konuşmuştu: "Sade, öz ama yerinde transferler olacak."