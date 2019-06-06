Fejsa'ya 3 yıllık imza

Fenerbahçe bir süredir transfer gündemini meşgul eden Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak. Portekiz basınından A Bola'nın iddiasına göre; Sırp futbolcu 3 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.
Oyuncu için Ersun Yanal'ın ilk raporu olumsuzdu. Ancak 30 yaşındaki orta sahanın
sakatlık geçmişiyle ilgili yapılan derinlemesine araştırmanın sonuçları, bu durumun verimine engel olmayacağı şeklinde çıkınca teknik heyet transfere onay verdi.
11 OCAK'TAN BU YANA KAYIP
Son olarak 11 Ocak'ta forma giyen Fejsa o maçtan sonra 2 ay sakatlığı yüzünden sahalardan uzak kaldı. Ardından iyileştiğinin açıklanmasına rağmen yaklaşık 2 ayda fit olamadı. 4 Mayıs'ta 32. haftada oynanan Portimonense karşılaşmasının kadrosuna alındı. 1 dakika oynadı. Yine sakatlandı. Son 2 haftada yine kadroya giremedi. Fejsa'nın sakatlığının, ''ayak çürümesi'' olarak yansıması akıllara sakatlıktan bir türlü dönemeyen Tolga Ciğerci ve Janssen'i getirdi.
LANZİNİ HAMLESİ
Yenı sezonda transfer çalışmaları kapsamında çaba gösteren F.Bahçe'de, radara İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen Manuel Lanzini girdi. Daha önce de ilgilenilen Arjantinli yıldız için sarı-lacivertliler, istekli davranıyor. 10 numara mevkiindeki eksikliği giderecek olan futbolcunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl var.
West Ham'da geçtiğimiz sezon 10 maça çıkan Arjantin yıldızı sarı-lacivertliler, uygun bir bonservis bedeli ile kadroya katmayı planlıyor.
VALBUENA'NIN YERİNE ELYOUNOUSSİ
Fenerbahçe'nin Premier Lig'den ikinci hedefi ise, Southampton'da forma giyen Mohamed Elyounoussi... Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen futbolcu, takımında fazla şans bulamadığı için başka bir takıma kiralık olarak gitmek istiyor.
Bu sezon Southampton ile 19 maça çıkarken skor katısı yapamayan Elyounoussi, Valbuena'nın yerine düşünülüyor. Başarılı kanat oyuncusu, geçen sezon 18 milyon Euro'ya Basel'den transfer edilmişti.
VAN BEEK HAREKÂTI
Roman ?Neustadter ve Martin Skrtel'in takımdan ayrılmasıyla defans hattına da takviye yapacak olan Fenerbahçe, Feyenoordlu Sven van Beek'i gündemine aldı. Hem sağ bek hem stoperde oynayan Hollandalı yıldızı sarılacivertli takım kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Feyenoord'un altyapısından yetişen futbolcu geçen sezon 31 lig maçında süre aldı ve 1 gol attı.
MAHMUT TEKDEMİR LİSTEDE
Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir de Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Beşiktaş'ın da peşinde olduğu oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi.
31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu bu sezon Başakşehir ile 34 maça çıktı ve 1 asist kaydetti. Bu arada listedeki bir başka Başakşehirli oyuncu İrfan Can için Sevilla'nın da devreye girdiği belirtildi. Sarı-lacivertliler bu gelişme üzerine İrfan Can konusunda beklemeye geçti.