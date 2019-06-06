Fejsa'ya 3 yıllık imza

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Fenerbahçe bir süredir transfer gündemini meşgul eden Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak. Portekiz basınındanOyuncu için Ersun Yanal'ın ilk raporu olumsuzdu. Ancaksakatlık geçmişiyle ilgili yapılan derinlemesine araştırmanın sonuçları, bu durumun verimine engel olmayacağı şeklinde çıkınca teknik heyet transfere onay verdi.Son olarak 11 Ocak'ta forma giyen Fejsa o maçtan sonra 2 ay sakatlığı yüzünden sahalardan uzak kaldı. Ardından iyileştiğinin açıklanmasına rağmen yaklaşık 2 ayda fit olamadı. 4 Mayıs'ta 32. haftada oynanan Portimonense karşılaşmasının kadrosuna alındı. 1 dakika oynadı. Yine sakatlandı. Son 2 haftada yine kadroya giremedi. Fejsa'nın sakatlığının, ''ayak çürümesi'' olarak yansıması akıllara sakatlıktan bir türlü dönemeyen Tolga Ciğerci ve Janssen'i getirdi.Yenı sezonda transfer çalışmaları kapsamında çaba gösteren F.Bahçe'de, radara İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen Manuel Lanzini girdi. Daha önce de ilgilenilen Arjantinli yıldız için sarı-lacivertliler, istekli davranıyor.West Ham'da geçtiğimiz sezon 10 maça çıkan Arjantin yıldızı sarı-lacivertliler, uygun bir bonservis bedeli ile kadroya katmayı planlıyor.Fenerbahçe'nin Premier Lig'den ikinci hedefi ise, Southampton'da forma giyen Mohamed Elyounoussi...Bu sezon Southampton ile 19 maça çıkarken skor katısı yapamayan Elyounoussi, Valbuena'nın yerine düşünülüyor. Başarılı kanat oyuncusu,Roman ?Neustadter ve Martin Skrtel'in takımdan ayrılmasıyla defans hattına da takviye yapacak olan Fenerbahçe, Feyenoordlu Sven van Beek'i gündemine aldı. Hem sağ bek hem stoperde oynayan Hollandalı yıldızı sarılacivertli takım kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Feyenoord'un altyapısından yetişen futbolcu geçen sezon 31 lig maçında süre aldı ve 1 gol attı.Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir de Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu bu sezon Başakşehir ile 34 maça çıktı ve 1 asist kaydetti. Bu arada listedeki bir başka Başakşehirli oyuncu