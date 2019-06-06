Galatasaray'ın A planı Henry Onyekuru B planı Bruma

Fulham'dan ayrılan Babel'i transfer edecek sarı-kırmızılı kulüp, Toulouse ile sözleşmesini uzatmayan Jimmy Durmaz'ı da kadrosuna katacak.

Belhanda'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı kadro planlamasında Feghouli-Babel-Jimmy Durmaz üçlüsünü tamamlayacak 4. oyuncu için iki aday var: Onyekuru&Bruma.

Fatih Terim'in önceliği ise Henry Onyekuru. Nijeryalı yıldızı bir yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray, oyuncunun bonservisine sahip Everton'ı ikna etmeye çalışıyor. Ancak İngiliz ekibi Onyekuru'yu kiralık göndermeyi son opsiyon olarak görüyor. Onyekuru transferinden sonuç alınamazsa B planının Bruma olduğu öğrenildi.

Leipzig, 14 milyon Euro ödediği Portekizli yıldızı satma kararı aldı. G.Saray, Leipzig'e "Bize kiralayın'' önerisinde bulunacak. Bu arada Alman takımının G.Saray'a 500 bin Euro borcu bulunuyor.