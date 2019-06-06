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haberi! kararını verdi

Galatasaray'dan devre arasında Almanya'nın Stuttgart'a olan , takımının Bundesliga'dan düşmesiyle büyük bir şok yaşamıştı. Sözleşmesinde "Takım küme düşerse 15 milyon euro bedelle serbest kalır" maddesi olan Ozan Kabak, haberine göre kararını verdi. Ozan Kabak kalacak mı yoksa ayrılacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.6.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 16:38
Son dakika transfer haberi! Ozan Kabak kararını verdi

Takımı Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından durumu ne olacağı merak konusu olan 'ı, birçok kulüp kadrosuna katmak istiyor.

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Son dakika transfer haberi! Ozan Kabak kararını verdi
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