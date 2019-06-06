Son dakika transfer haberi! Ozan Kabak kararını verdi

Galatasaray'dan devre arasında Almanya'nın Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, takımının Bundesliga'dan düşmesiyle büyük bir şok yaşamıştı. Sözleşmesinde "Takım küme düşerse 15 milyon euro bedelle serbest kalır" maddesi olan Ozan Kabak, son dakika haberine göre kararını verdi. Ozan Kabak kalacak mı yoksa ayrılacak mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 6.6.2019 16:33Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 16:38
Takımı Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından durumu ne olacağı merak konusu olan Ozan Kabak'ı, birçok kulüp kadrosuna katmak istiyor.