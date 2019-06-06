Türkiye - Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Türkiye - Fransa maçı TRT 1'den canlı izlenebilecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.

Elemelerde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak milliler, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmana çıktı.

Antrenman öncesi Güneş, orta sahada topladığı futbolcularla kısa bir süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Futbolculardan Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Neşeli geçen antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇINI SLOVEN HAKEM DAMİR SKOMİNA YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Sloven hakem Damir Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği final maçında da düdük çalmıştı.