Adem Ljajic, ilk 3 şartıyla kalmış!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldı. Siyah-beyazlı kulüp, Boşnak asıllı Sırp yıldızın sözleşmesindeki opsiyon hakkını kullanarak İtalyan kulübüne 6.5 milyon Euro bedel ödedi. Ancak mukaveledeki opsiyonda ilginç bir madde olduğu ortaya çıktı. Buna göre Kartal'ın, yıldız oyuncuyu kadrosunda tutabilmesi için ligi ilk 3 sırada bitirmesi gerektiği öğrenildi. Yani Beşiktaş ligde 4. sırada olsaydı Ljajic takımda kalamayacaktı. Özellikle ikinci yarıda açılan tecrübeli orta saha, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 27 maçta 9 gol attı, 12 asist yaptı.