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, ilk 3 şartıyla kalmış!

opsiyon hakkını kullanarak bonservisini aldığı 'in sözleşmesinde Kartal'ın, yıldız oyuncuyu kadrosunda tutabilmesi için ligi ilk 3 sırada bitirmesi şartı olduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 7.6.2019
Adem Ljajic, ilk 3 şartıyla kalmış!
Beşiktaş geçtiğimiz günlerde Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldı. Siyah-beyazlı kulüp, Boşnak asıllı Sırp yıldızın sözleşmesindeki opsiyon hakkını kullanarak İtalyan kulübüne 6.5 milyon Euro bedel ödedi. Ancak mukaveledeki opsiyonda ilginç bir madde olduğu ortaya çıktı. Buna göre Kartal'ın, yıldız oyuncuyu kadrosunda tutabilmesi için ligi ilk 3 sırada bitirmesi gerektiği öğrenildi. Yani Beşiktaş ligde 4. sırada olsaydı Ljajic takımda kalamayacaktı. Özellikle ikinci yarıda açılan tecrübeli orta saha, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 27 maçta 9 gol attı, 12 asist yaptı.
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Adem Ljajic, ilk 3 şartıyla kalmış!
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