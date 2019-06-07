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'tan açıklaması

Kulübü, teknik direktör 'nın, 'ı istemediği yönündeki iddiaları yalanladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 15:15
Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Necip Uysal'ın yeni sezon hazırlık kampında takımla olacağı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal'ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir. Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır."

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Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması
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