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'dan orta sahaya sürpriz iki transfer: Hamed Junior Traore ve Ismael Bennacer

'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Özellikle orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray bir yandan Ever Banega için çalışmalarını hızlandırırken bir yandan da alternatif isimlere de yoğunlaşıyor. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS da bu alternatif isimlerden 2 tanesini açıkladı.

Giriş Tarihi: 7.6.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 17:31
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz iki transfer: Hamed Junior Traore ve Ismael Bennacer

'da transfer çalışmaları sürüyor. beIN SPORTS'un iddiasına göre sarı kırmızılılar, bu sezon Serie A'dan düşen Empoli'nin iki orta saha oyuncusu Hamed Junior Traore ve Ismael Bennacer ile ilgileniyor.

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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz iki transfer: Hamed Junior Traore ve Ismael Bennacer
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