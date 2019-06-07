Galatasaray'ın transferine "yabancı" engeli

FFP yüzünden bonservisi elindeki isimlere yönelen Galatasaray'da sağ bek rotasyonu için iki isim gündeme geldi: Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ve Sivasspor'dan Douglas.

Sezon sonunda boşa çıkan iki oyuncuyla da görüşme yapan sarı-kırmızılı kulüp, tercihini Şener'den yana kullandı. Mariano ayrılmak istemediği ve Linnes'le de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı için yabancı kontenjanı düşünülerek Brezilyalı Douglas elendi. Yerli oyuncuya ihtiyacı olan Galatasaray, rotasyonu da kuvvetlendirmesi için Şener'i transfer etti. Şener transferiyle Galatasaray sağ bekte de oynayabilecek Türk oyuncuya kavuştu.

'NDİAYE'Yİ F.BAHÇE İSTİYOR'

G.Saray ile kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye için sarıkırmızılı yönetim yeniden kiralama için temaslarını sürdürüyor ancak Senegalli futbolcunun transferi için sürpriz bir takım daha devreye girdi. 28 yaşındaki Senegalli orta sahanın menajeri William D'Avila, "Ndiaye'nin Galatasaray'da devam etmesi pek mümkün değil ancak oyuncum Süper Lig'den başka bir takıma transfer olabilir. Afrika Kupası süresince Ndiaye'nin transfer süreci netleşir ancak kendisiyle Sevilla ve Fenerbahçe ilgileniyor" iddiasını ortaya attı.