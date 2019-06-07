İşte Ljubomir Fejsa’nın Fenerbahçe'ye maliyeti

Transferde en çok öne çıkan isim olan Ljubomir Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Sırp yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, oyuncunun transferi için Benfica kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği gelen bilgiler arasında. Fejsa'nın Fenerbahçe'ye yıllık maaş maliyeti ise 1.7 milyon Euro garanti olmak üzere, bonuslarla birlikte 2.2 milyon Euro olacak.

MİLLİ MAÇLARIN ARDINDAN İSTANBUL'A GELECEK

Fejsa 3 yıllık kontrat sonunda her şey dahil 9.6 milyon Euro'ya mal olacak. Sırp oyuncunun milli maçların ardından İstanbul'a geleceği, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. İmzanın ardından tatile çıkacak olan Fejsa, daha sonra kamp için yeniden İstanbul'a gelip takıma dahil olacak.

F.BAHÇE'YE KARŞI OYNADI

30 yaşındaki Ljubomir Fejsa, geçtiğimiz sezon toplamda 33 maçta görev yaptı. Portekiz kulübüyle 2021 yazına kadar kontratı olan ön libero şu an Sırbistan'ın Litvanya ile oynayacağı maç için milli takım kampında. Oyuncu geçen sezon Fenerbahçe ile Benfica'nın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı iki maçta 90'ar dakika görev yapmıştı.

YENİDEN YERRY MİNA

Geçen sezondan bu yana Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Yerry Mina ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınından Mundo Deportivo, yıldız stoperin Copa America'dan sonra sarılacivertlilerle görüşeceğini yazdı. Haberde geçen sezon Barcelona'dan Everton'a satılan Mina'nın İngiliz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamadığına dikkat çekilirken, 24 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu ifade edildi.



EMRE'YE MİLLİ SÜRPRİZ!

Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymesi beklenen Emre Belözoğlu'na A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten teklif geldi. Güneş, 38 yaşındaki futbolcudan milli takımın teknik kadrosunda kendisine yardımcı olmasını istedi. Tecrübeli orta saha ise sarılacivertli takımda oynamak istemesine rağmen bu teklif sonrası kararsız kaldı. Emre, yarın Fransa ile oynayacağımız karşılaşmada görev alması halinde A Milli Takım ile 100. maçına çıkmış olacak.



ALLAHYAR TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh, İran Milli Takmı'nın tarihine geçti. İran'ın Esteghlal ekibinde forma giyen 17 yaşındaki santrfor, milli takımının hazırlık maçında Suriye ile karşılaştığı maçın 81. dakikasında oyuna girdi ve 89. dakikada attığı golle maçı 5-0'a getirip skoru ilan etti. Sayyadmanesh, İran tarihinin gol atan en genç oyuncusu (17 yıl 342 gün) unvanını aldı.