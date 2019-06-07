Mircea Lucescu: Beşiktaş ve Fenerbahçe’den teklifler aldım ama...

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Romanya'da bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 400 milyon Euro borcu var. Avrupa'da yarışma arzularından takımlarda ağırlıklı olarak yabancı futbolcular bulunuyor. Galatasaray 11 futbolcuyla şampiyon oldu. Diğer takımlarda 7-8-9 civarında yabancı futbolcu vardı. Bu durum taraftarlar tarafından ilgi çekti. Lig daha fazla takip edilmeye başlandı. Ancak Avrupa'da yükselmeye yetmedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ciddi görüşmeler yaptık. Ancak istediğim gibi olmadığını gördüm. Beşiktaş'ta durum ayrıldığım dönemden çok değişikti. Ben de oraya gitmenin anlamı olmadığını düşündüm."