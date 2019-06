SABAH Spor yazarları Türkiye - Fransa maçını yorumladı

SORU: Ay-Yıldızlı ekibimiz, Euro 2020 elemelerinde yarın son Dünya Şampiyonu ile Konya'da oynayacak. Millilerimiz için en iyi sonuç ne olur?

ÖMER ÜRÜNDÜL: ENDİŞEM FİZİKİ YIPRANMA

Rakibimizin gücü belli. Son dünya şampiyonu. Fiziki kaliteleri, teknik kapasiteleri üst düzey bir ekip. Doğal olarak favori. Daha önce de söylediğim gibi bizim bu grupta esas rakibimiz İzlanda. Bu maç için sonucundan daha çok en büyük endişem ise fiziki açıdan yıpranmamız. Çünkü çok sıcak bir iklimden ve uzun bir yolculuktan sonra çok değişik bir iklime gideceğiz. 11 Haziran'da deplasmanda oynayacağımız maç da bu açıdan çok zorlu geçecektir. Zaten İzlanda'nın en büyük özelliği fiziksel güçleri ve duran toplardaki etkinliği. Fransa maçında rakip ne kadar güçlü olursa olsun her şey sahada belli olur. Futbol her türlü sürprizlere açık bir oyun. Mücadeleyi elden bırakmadan 1 puan alırsak bizim için kazanç olur.

LEVENT TÜZEMEN: ÖNCE HAPSET SONRA VUR

Tarih: 10 Temmuz 2016, yer: Paris. Fransa ile Portekiz final oynadı. Portekiz Eder'in uzatmada attığı golle Fransa'yı 1-0 yenip Avrupa şampiyonu oldu. Topla oynama oranları şöyle: Fransa yüzde 56.3, Portekiz ise 43.7... Topu Fransa'ya bırakan Portekiz'i zafere "Kompakt futbol" anlayışı götürdü

Tarih: 15 Temmuz 2018, yer: Moskova. Fransa ile Hırvatistan Dünya Kupası finalinde karşılaştı. İki yıl önceden ders alan Fransa, hücum futbolundan geri adım atıp anlayış değiştirdi, topa yüzde 34.5 hakim olup topa yüzde 65.5 hakim olan Hırvatları Portekiz'in oyun modeli "kompakt futbol" ile dize getirdi ve finali 4-2 kazanıp kupayı kaldırdı. Bu örneklere bakarak, Türk Milli Takımı'nın Konya'da Fransa'ya karşı oyun anlayışı Portekiz modeli gibi olmalıdır. Yani topa fazla hakim olmamalıyız. Başta Mbappe olmak üzere Fransızlara hızlı hücum edecekleri geniş alanı vermemeliyiz. "Önce rakibi dar alana hapset, sonra hızlı hücumla vur" kompakt futbol anlayışını Şenol Güneş çok iyi bilir. Devler Ligi'nde Beşiktaş'ın 2016 yılı Ekim-Kasım aylarında Napoli'den aldığı 4 puanın şifresi kompakt futboldu ve takımın başında Şenol Hoca vardı. Fransa'ya karşı Burak Yılmaz "Kompakt" anlayışın en önemli silahı olur.

MURAT ÖZBOSTAN: DORUKHAN FORMA GİYECEK

Fransa Milli Takımı'nın mevcut kadro değeri 1 milyar Euro... Tamamen yıldızlar karmasından oluşan bir takımdan alınacak 1 puan altın değerinde olur. Şenol Güneş ile bugün (dün) görüştüm. Her şeyin mükemmel olduğunu söyledi. Takımın morali de isteği de üst seviyede. Okay'ın sakatlığı biraz can sıkmış. Ama alternatifleri de yok değil. Dorukhan büyük ihtimalle bu maçta forma giyecek. İrfan Can Kahveci ile beraber oynayacak. Emre hazır değil. Burak Yılmaz'da ise bir sıkıntı kalmamış. Biraz Milli Takım'dan bilgi verdikten sonra soruya dönersek yenilsek de bu bizim sonumuz olmaz. Rakibimiz İzlanda grupta.

GÜRCAN BİLGİÇ: JOKER PUANI ALMALIYIZ

Yenilmenin kayıp sayılamayacağı ama puan almanın "joker" hakkı vereceği bir maça çıkacağız. Gruptaki rakibimiz Fransa değil; onlar favori. Biz İzlanda ile bilek güreşine gireceğiz. Yani; "Ne olursa, olsun" diyeceğimiz bir karşılaşma oynamayacağız. Fransa'nın özellikle deplasman maçlarında baskıyı kovalayan, tempoyu zorlayan bir takım olduğunu söyleyemeyiz. Güçlü bir oyuna sahipler ve bunu özel oyuncularıyla sonuç alan hale getirdiler. Genç takım olarak mücadele edeceğiz. Öncelikle, pas yüzdemizi de yüksek tutmayı başarırsak, kafa kafaya bir oyun oluştururuz. Kısacası; İzlanda'ya giderken, cebimize "bonus puan" koyarsak, strateji kurma yükünü rakibimize veririz. Bir "joker" puan peşindeyiz.

İSKENDER GÜNEN: TAKIM SAVUNMASI ÖNEMLİ

Bilindiği gibi Fransa dünya şampiyonu bir ekip. İşin gerçeği Avrupa Şampiyonası'na katılabilme yolunda bizim bulunduğumuz grupta rakibimiz İzlanda. Çünkü bu grubun favori takımlarının başında Fransa gelmekte. Onun için önce Fransa, sonrasında İzlanda maçlarından alınacak puanlar büyük değer taşımakta. Şu an grupta oynadığımız 2 maçtan 6 puan var. Kendi sahamızda oynayacağımız Fransa maçında alacağımız 1 puan iyi, 3 puan ise mükemmel olur. Rakibin gücünü abartmadan fakat futbolun gerçeklerini düşünerek takım savunmasını öne çıkaran ve de orta sahayı kalabalık tutan bir stratejiyi sahaya yansıtabilirsek istediğimiz sonucu alabiliriz diye düşünüyorum.

BÜLENT TİMURLENK: YENERSEK BAYRAM UZAR

Karşımızda Dünya Kupası'nı kazandığı 11'inden sol bek hariç 10 adamı değişmeyen Fransa olacak. Merkez santrfor Olivier Giroud'nun iki kanadından Mbappe ve Griezmann'ın hareketli oyunları, iki bekin kanat bindirmeleri ve orta saha göbeğindeki Pogba-Matuidi-Ndombele üçlüsü ile önden duvar. Elbette taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz ama stratejiyi defansif bir organizasyon üzerine kurmalıyız. Fransızlar karşısında 4-5-1 ideal diziliş görünüyor. Okay'ın sakatlığı, Emre'nin son dakikaya yayamadığı kondisyonu büyük handikap. Merih- Giroud arasında büyük kapışma olacak. Hücum tarafında Varane ve Umtiti'nin ağırlığından Burak faydalanabilir. Bizim açımızdan belirleyici isimler kaleci Mert ile birlikte Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür olacak. İyi bir oyun tutturabilmemiz için Trabzon'un iki gencinin varını yoğunu ortaya koyması lazım. Yenersek bayramımız uzar. Beraberliğe de kimsenin itirazı olduğunu sanmıyorum, Fransa bu, adı üstünde Dünya Şampiyonu.