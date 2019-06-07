Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'den son dakika transferleri haberleri! Yıldızlarla temasa geçildi, imzalar art gelecek... İşte detaylar

'den son dakika transferleri haberleri! Yıldızlarla temasa geçildi, imzalar art gelecek... İşte detaylar

Geride kalan sezonu hayal kırıklıkları ile geçiren 'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Güçlü bir kadro ile yoluna devam etmek isteyen sarı lacivertliler, transferde önemli hamlelerin peşinde. Birçok yıldız isim ile temas halinde olan kanaryalar için son ortaya atılan iddia ise . Öte yandan, geçtiğimiz sezon son anda elinden kaçırdığı Hatem Ben Arfa ve Yerry Mina ile de anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Ben Arfa'nın imza için Türkiye'ye geleceği belirtilirken sözleşme detayları da ortaya çıktı. İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 7.6.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 09:07
Fenerbahçe'den son dakika transferleri haberleri! Yıldızlarla temasa geçildi, imzalar art gelecek... İşte detaylar

Geçtiğimiz sezon sportif direktörü Damien Comolli önderliğinde yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, bu sezon da aynı hataya düşmek istemiyor. Kulübün sportif direktörü Damien Comolli, Avrupa'da birçok isim ile temas halinde olurken, son dakika transfer hamlelerini enine boyuna ölçüyor. Bilindiği üzere, Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran Sarı Kanarya'da sezon başında kiralanan Benzia, Ayew ve Slimani de takımlarına döndü. Öte yandan, yerli rotasyonundan da birçok ismin ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Takımda hemen hemen her bölgede transfere ihtiyaç duyan sarı kanaryalarda öncelik ise forvet olarak öne çıkıyor. Kale için PSG'den ayrılan Buffon'un adı öne çıkarken forvet pozisyonunda ise ligimize hiç de yabancı olmayanlar isimler dikkat çekiyor. Sarı lacivertli ekibin tamamlamaya yakın olduğu ilk transfer ise Fransız yıldız Hatem Ben Arfa olarak öne çıkıyor. Birçok kaynak Ben Arfa transferinde Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığını ifade ederken, sözleşme detayları da ortaya çıktı.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmeleri;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den son dakika transferleri haberleri! Yıldızlarla temasa geçildi, imzalar art gelecek... İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN