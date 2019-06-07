Fenerbahçe'den son dakika transferleri haberleri! Yıldızlarla temasa geçildi, imzalar art gelecek... İşte detaylar

Geçtiğimiz sezon sportif direktörü Damien Comolli önderliğinde yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, bu sezon da aynı hataya düşmek istemiyor. Kulübün sportif direktörü Damien Comolli, Avrupa'da birçok isim ile temas halinde olurken, son dakika transfer hamlelerini enine boyuna ölçüyor. Bilindiği üzere, Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran Sarı Kanarya'da sezon başında kiralanan Benzia, Ayew ve Slimani de takımlarına döndü. Öte yandan, yerli rotasyonundan da birçok ismin ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Takımda hemen hemen her bölgede transfere ihtiyaç duyan sarı kanaryalarda öncelik ise forvet olarak öne çıkıyor. Kale için PSG'den ayrılan Buffon'un adı öne çıkarken forvet pozisyonunda ise ligimize hiç de yabancı olmayanlar isimler dikkat çekiyor. Sarı lacivertli ekibin tamamlamaya yakın olduğu ilk transfer ise Fransız yıldız Hatem Ben Arfa olarak öne çıkıyor. Birçok kaynak Ben Arfa transferinde Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığını ifade ederken, sözleşme detayları da ortaya çıktı.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmeleri;