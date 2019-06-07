Valbuena: Türkler iyi oynayacak

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Fransız yıldız Valbuena, TRT Spor'a yarınki milli maç hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Fransa'nın zayıf yanlarını, defosunu bulmak zor. Öne hızlı çıkan bir takım. Defansif olarak da başarılı.Beşiktaş'ın hocasının göreve gelmesiyle birlikte iyi sonuçlar almaya başladılar. Fazla sayıda gol atıp, öne doğru oynuyorlar. Fransa karşısında da iyi oynayacaklardır." dedi.