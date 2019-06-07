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Valbuena: Türkler iyi oynayacak

'den ayrılan Fransız yıldız Valbuena, "Türkiye, karşısında iyi oynayacaktır. Benim için bu maçı takip etmek keyif olacak" dedi

Giriş Tarihi: 7.6.2019
Valbuena: Türkler iyi oynayacak
Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Fransız yıldız Valbuena, TRT Spor'a yarınki milli maç hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Fransa'nın zayıf yanlarını, defosunu bulmak zor. Öne hızlı çıkan bir takım. Defansif olarak da başarılı. Türkiye ise iyi ama kendisini geliştirmesi gereken bir ekip. Beşiktaş'ın hocasının göreve gelmesiyle birlikte iyi sonuçlar almaya başladılar. Fazla sayıda gol atıp, öne doğru oynuyorlar. Fransa karşısında da iyi oynayacaklardır. Benim için bu maçı takip etmek keyif olacaktır" dedi.
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Valbuena: Türkler iyi oynayacak
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