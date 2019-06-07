Manuel Lanzini için West Ham United’dan karşı hamle

2020'YE

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe yönetimi, sezonun bomba transferi olarak Manuel Lanzini'yi gündemine alırken, oyuncuyu kaybetme ihtimalini gören West Ham United, sarı-lacivertlilerin hamlesine hemen yanıt verdi. Daily Mirror'da dün yayınlanan habere göre, West Ham United 26 yaşındaki Arjantinli 10 numaraya 5 yıllık sözleşme teklif edecek. Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle oyuncuyu kaybetme noktasına gelen West Ham, bu teklifiyle Lanzini'ye kendisinden vazgeçmediğini gösterecek.Pellegrini'ye göre geçen sezonyıldız oyuncu, sağlıklı olduğunda takımı üst seviyelere taşıyabilir.West Ham'ın Lanzini ile 30 Haziran 2020'ye kadar süren bir kontratı var. Ancak bu kontratta, kulübün 2 yıllık daha opsiyonu bulunuyor. Şayet Lanzini West Ham'ın bu teklifini kabul ederse, Fenerbahçe'ye transferi rafa kalkacak. Aksi durumda ise