A Milli takım kadrosunda yer alan Kenan Karaman kimdir ve hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

A Milli Takımın son dönemde dikkatleri üzerine çeken genç oyuncusu Kenan Karaman futbolseverler tarafından merak edilerek yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle Türkiye'nin Yunanistan'ı 2-0 yenmesinin ardından maç kadrosunda bulunan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kenan Karaman bugün oynanacak Fransa maçında'da ilk 11'de sahaya çıkacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından eleme mücadelelerinde kadro verilen Kenan Karaman'la ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte genç futbolcuyla ilgili tüm bilgiler...

KENAN KARAMAN KİMDİR VE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?