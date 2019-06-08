Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Diabate, Leicester City'e döndü

Diabate, 'e döndü

ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un İngiliz ekibi ’den sezon sonuna kadar kiraladığı ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken , kulübü Leicester City’ye geri döndü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2019 16:24
Diabate, Leicester City'e döndü

Geride kalan sezonda Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Diabate, kulübüne döndü.

Malili forvet, kulübü İngiliz temsilcisi Leicester City'nin sezon başı kampına davet edildi. Kulübü tarafından sezon başı kampına davet edilen başarılı futbolcuya Sivasspor başta olmak üzere, birçok kulüp talip oldu. İngiliz ekibinde Diabate'nin yeni sezon kamp kadrosuna alınacağı belirtilirken, oyuncunun geleceğiyle ilgili karar burada verilecek.

Diabate için antrenörü tarafından kiralık verilsin kararı çıkarsa, Demir Grup Sivasspor, futbolcuyu tekrar Sivas'a çağıracak ve bir anlaşma yapacak.
Diabate'nin Leicester ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diabate, Leicester City'e döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN