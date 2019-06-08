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haberleri: 3 transfer bitti!

'da çalışmaları son hızla devam ediyor. Gündeme düşen son dakika transfer haberine göre sarı kırmızılı takım 3 futbolcunun transferini tamamladı. Resmi imzaların atılması beklenen isimler ve transferde yaşanan gelişmeler haberin detayında...

Giriş Tarihi: 8.6.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 14:00
Galatasaray transfer haberleri: 3 transfer bitti!

Yeni sezonda 3 ayrı kulvarda da başarı hedefleyen harekatını başlattı. Eksik bölgelere takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, öncelikli tercihin bonservis bedeli ödenmeyecek isimler olduğu öğrenildi.

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Galatasaray transfer haberleri: 3 transfer bitti!
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