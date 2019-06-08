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'dan transferde sürpriz isim:

Transferde yerli oyunculara yönelen ve orta saha rotasyonunu da yerli oyuncularla kalabalıklaştırmak isteyen 'ın gündemine geldi. Empoli'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Salih Uçan için Fatih Terim'in de olumlu rapor verdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 8.6.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 10:47
Galatasaray'dan transferde sürpriz isim: Salih Uçan

Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için yoğun çaba harcayan 'ın gündemine sürpriz bir isim girdi... Sarı-Kırmızılılar, Empoli'den ayrılan 'ı istiyor.

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Galatasaray'dan transferde sürpriz isim: Salih Uçan
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