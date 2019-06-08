Galatasaray'dan transferde sürpriz isim: Salih Uçan

Transferde yerli oyunculara yönelen ve orta saha rotasyonunu da yerli oyuncularla kalabalıklaştırmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Salih Uçan geldi. Empoli'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Salih Uçan için Fatih Terim'in de olumlu rapor verdiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 8.6.2019 10:42Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 10:47
Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi... Sarı-Kırmızılılar, Empoli'den ayrılan Salih Uçan'ı istiyor.