Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

BUGÜN NELER OLDU

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fransa'yı Konya'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yeni başkan karşılaşma için, "" diye konuştu. Özmedir, yabancı kuralıyla ilgili soruya ise,cevabını verdi.TFF Başkanı Nihat Özdemir ile AK Parti Milletvekili Alpay Özalan da stada gelerek, Şenol Güneş ve ekibiyle kısa bir görüşme yaptı. Ardından milli takım oyuncularıyla tek tek tokalaşan Özdemir ile Özalan, bir süre antrenmanı izledi.