Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fransa'yı Konya'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yeni başkan karşılaşma için, "Fransa'yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum
" diye konuştu. Özmedir, yabancı kuralıyla ilgili soruya ise, "Yabancı sınırı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız. Bütün kulüplerimizin verdiği bir kararda buluşacağız. Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor"
cevabını verdi.
İDMANI İZLEDİLER...
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile AK Parti Milletvekili Alpay Özalan da stada gelerek, Şenol Güneş ve ekibiyle kısa bir görüşme yaptı. Ardından milli takım oyuncularıyla tek tek tokalaşan Özdemir ile Özalan, bir süre antrenmanı izledi.