Türkiye - Fransa maçına gözlemci yağacak! Scoutlar hangi isimleri izleyecek?
Türkiye ile Fransa arasında oynanacak EURO 2020 Grup Eleme maçına Avrupa'nın dev kulüplerinin oyuncu izleme komitelerinden ziyaretçiler gelecek... Özellikle A Milli Takımımızın kadrosunda bulunan bazı isimleri Fransa gibi zorlu bir rakibe karşı izlemek isteyen scoutlar, Konya'da hazır bulunacak. İşte scoutların izleyeceği isimler...
Giriş Tarihi: 8.6.2019 11:09Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 11:16
A Milli Takımımızın bu akşam Konya'da Fransa ile oynayacağı karşılaşmada yıldızlarımız mercek altına alınacak.