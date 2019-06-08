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- maçına gözlemci yağacak! Scoutlar hangi isimleri izleyecek?

ile arasında oynanacak EURO 2020 Grup Eleme maçına Avrupa'nın dev kulüplerinin oyuncu izleme komitelerinden ziyaretçiler gelecek... Özellikle A Milli Takımımızın kadrosunda bulunan bazı isimleri Fransa gibi zorlu bir rakibe karşı izlemek isteyen scoutlar, Konya'da hazır bulunacak. İşte scoutların izleyeceği isimler...

Giriş Tarihi: 8.6.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 11:16
Türkiye - Fransa maçına gözlemci yağacak! Scoutlar hangi isimleri izleyecek?

A Milli Takımımızın bu akşam Konya'da ile oynayacağı karşılaşmada yıldızlarımız mercek altına alınacak.

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Türkiye - Fransa maçına gözlemci yağacak! Scoutlar hangi isimleri izleyecek?
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