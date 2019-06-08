Zor ama imkansız değil

BUGÜN NELER OLDU

Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında bugün Konya'da Fransa ile mücadele edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndabaşlayacak maç TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek.liderlik koltuğunda oturuyor.ise averajla ikinci sırada.Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan Ay-Yıldızlılar, 10 gol atıp kalesinde sadece bir gol gördü. Bugüne kadar Fransa ile 1'i resmi olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya gelen Milliler, 4 maçı da kaybetti. İki ülke milli takımları son olarak 10 yıl önce 5 Haziran 2009'da Fransa'nın Lyon şehrinde karşılaşmış özel maçı ev sahibi ekip Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmıştı.Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan Okay'ın yerine Fransa maçında 11'de sahaya Dorukhan'ın çıkması bekleniyor. Özbekistan maçında 2 gol atan Zeki sahada olacak. İleri üçlü Cengiz, Burak ve Hakand'an oluşacak.Damir Skomina (Slovenya)TRT 1,Konya Büyükşehir23 derece / AçıkMert - Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali - Dorukhan, Mahmut, İrfan Can - Cengiz, Burak, HakanŞenol GüneşLloris - Digne, Varane, Umtiti, Pavard - Ndombele, Matuidi, Pogba - Mbappe, Giroud, GriezmannDidier DeschampsÖzbekistan 2-0, Yunanistan 2-1, Moldova 4-0, Arnavutluk (d) 0-2, Ukrayna 0-0, İsveç 0-1, Rusya (d) 2-0, Bosna Hersek 0-0, İsveç (d) 2-3, Rusya 1-2Bolivya 2-0, İzlanda 4-0, Moldova (d) 1-4, Uruguay 1-0, Hollanda (d) 2-0, Almanya 2-1, İzlanda 2-2, Hollanda 2-1, Almanya (d) 0-0, Hırvatistan 4-2