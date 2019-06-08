Zor ama imkansız değil

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Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında bugün Konya'da Fransa ile mücadele edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te
başlayacak maç TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek. Grupta Moldova'yı 4-1, İzlanda'yı 4-0 yenen Fransa
liderlik koltuğunda oturuyor. Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 mağlup eden Türkiye
ise averajla ikinci sırada.
10 YIL SONRA BÜYÜK BULUŞMA
Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan Ay-Yıldızlılar, 10 gol atıp kalesinde sadece bir gol gördü. Bugüne kadar Fransa ile 1'i resmi olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya gelen Milliler, 4 maçı da kaybetti. İki ülke milli takımları son olarak 10 yıl önce 5 Haziran 2009'da Fransa'nın Lyon şehrinde karşılaşmış özel maçı ev sahibi ekip Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmıştı.
OKAY'IN YERİNE DORUKHAN
Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan Okay'ın yerine Fransa maçında 11'de sahaya Dorukhan'ın çıkması bekleniyor. Özbekistan maçında 2 gol atan Zeki sahada olacak. İleri üçlü Cengiz, Burak ve Hakand'an oluşacak.
HAKEM:
Damir Skomina (Slovenya)
YAYIN:
TRT 1, STAT:
Konya Büyükşehir
SICAKLIK:
23 derece / Açık
TÜRKİYE:
Mert - Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali - Dorukhan, Mahmut, İrfan Can - Cengiz, Burak, Hakan
Teknik Direktör:
Şenol Güneş
FRANSA:
Lloris - Digne, Varane, Umtiti, Pavard - Ndombele, Matuidi, Pogba - Mbappe, Giroud, Griezmann
Teknik Direktör:
Didier Deschamps
TÜRKİYE SON 10 MAÇ
Özbekistan 2-0, Yunanistan 2-1, Moldova 4-0, Arnavutluk (d) 0-2, Ukrayna 0-0, İsveç 0-1, Rusya (d) 2-0, Bosna Hersek 0-0, İsveç (d) 2-3, Rusya 1-2
FRANSA SON 10 MAÇ
Bolivya 2-0, İzlanda 4-0, Moldova (d) 1-4, Uruguay 1-0, Hollanda (d) 2-0, Almanya 2-1, İzlanda 2-2, Hollanda 2-1, Almanya (d) 0-0, Hırvatistan 4-2