A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.

Konya'da konakladığı otelden otobüsle Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızı ekip, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı. A milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik'e geçecek.

Millileri uğurlamaya gelen bazı taraftarlar, oyunculara sevgisi gösterisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda yarın basın toplantısı düzenleyecek. A milliler, basın toplantısının ardından son çalışmasını da bu statta gerçekleştirecek.