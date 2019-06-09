Ahmet Çakar Türkiye - Fransa maçını değerlendirdi

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yapmayı başardı. SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında Türkiye - Fransa maçını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 9.6.2019 09:47Güncelleme Tarihi: 9.6.2019 09:49
Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, A Milli Takım'ın tarihi başarısını yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...