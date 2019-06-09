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- maçını değerlendirdi

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında , ’yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yapmayı başardı. SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 9.6.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 9.6.2019 09:49
Ahmet Çakar Türkiye - Fransa maçını değerlendirdi

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında son dünya şampiyonu 'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. SABAH'ın usta kalemi , A Milli Takım'ın tarihi başarısını yorumladı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Türkiye - Fransa maçını değerlendirdi
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