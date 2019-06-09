Galatasaray'da hedef 10 milyon Euro, ilk yolcu Mbaye Diagne

Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonunun Haziran ayrının sonuna kadar kullanacak olan G.Saray, transfer dönemine eksi 5 milyon Euro bütçe ile başlıyor. Boşta alan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan sarı-kırmızılılar, 8 numara ve forvet takviyesi için minimum 5 milyon Euro kiralama bedeli+bonservisi gözden çıkardı. Durum değerlendirmesinde bulunan yöneticiler, "FFP'ye takılmamak için bu transfer döneminde 10 milyon Euro'luk satış yapmalıyız'' görüşünde birleşti. Mevcut kadroda 10 milyon Euro edecek tek oyuncu Mbaye Diagne olarak görülüyor. Yönetim, Afrika Kupası'nda iyi performans beklediği Senegalli forveti Suudi Arabistan ya da Çin'e satıp transfer bütçesi oluşturmayı planlıyor.

G.SARAY DARİ İÇİN F.BAHÇE İLE KAPIŞIYOR!

TRANSFER dönemiyle birlikte oyuncu savaşları da başladı. Fas basınında çıkan haberlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe Fas'ın Wydad takımında forma giyen 20 yaşındaki Achraf Dari ile ilgileniyor. Wydad yönetimi de Achraf Dari için gelen tekliflerin olduğunu doğruladı. 20 yaşında olan ve stoper mevkinde forma giyen Dari, Wydad Casablanca takımında geçen sezon ligde oynadığı 22 maçta 4 gol kaydetti.

ŞENER KONTROLDEN GEÇTİ

RYAN Babel, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ile her konuda anlaşan Galatasaray'ın bu futbolcuları pazartesi günü resmen açıklaması bekleniyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin eski sağ beki Şener dün sarı-kırmızılı takım için sağlık kontrolünden geçti. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu hastaneye ağabeyi ile birlikte geldi. Cimbom daha önce de Babel'i sağlık kontrolünden geçirmişti.