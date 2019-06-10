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'dan esprili 'fırça' paylaşımı

A Milli Futbol Takımı'nın 'da maruz kaldığı skandal muamele sonrası 'dan esprili bir paylaşımı geldi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 14:28
Burak Yılmaz'dan esprili 'fırça' paylaşımı

EURO 2020 Elemeleri'nde yarın İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, dün gece saatlerinde havalimanında pasaport kontrolünde bekletilmiş ve detaylı aramaya maruz kalmıştı. Ardından kim olduğu bilinmeyen bir şahıs tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'na röportaj sırasında fırça uzatarak oyuncumuzu kışkırtmaya çalıştı. Yaşananların ardından Burak Yılmaz'dan esprili bir paylaşım geldi. Burak Yılmaz, milli takımın kamp yaptığı otelde Emre Belözoğlu ile fotoğraf paylaştı. Burak, fotoğrafta Emre için, "Yıllarca çok fırçasını yedik" notunu yazdı.

İzlanda'da Milli Takım'a büyük terbiyesizlik! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattılar

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Burak Yılmaz'dan esprili 'fırça' paylaşımı
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