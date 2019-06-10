Fransa’yı parçalara ayırdı!

FRANSA
L'Equipe:
Aklı başka yerde.
Le Figaro: Fransızlar, Türk hamamında boğuldu.
Foot Mercato:
Türkiye'den Fransa'ya tokat.
Le Monde:
Türkiye'ye direnen tek isim, kaleci Lloris oldu.
France Football:
Korkunç… Türkiye, bu zaferle EURO 2020'ye katılma yolunda büyük avantaj yakaladı.
İNGİLTERE
BBC:
Türkiye, Fransa'yı şoke etti.
Daily Mail:
Türkiye, parçalara ayırdı.
The Guardian:
Dünya Şampiyonu Fransa, Türkiye'de kaybetti.
İSPANYA
AS:
Türkiye'den Fransa'ya sürpriz.
İTALYA
La Gazzetta dello Sport:
Fransa, Türkiye'de nakavt oldu.
ALMANYA
Bild:
Türkiye, dünya şampiyonunu şoke etti.
Kicker:
Türkiye'nin zaferi.