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’yı parçalara ayırdı!

A ’ın son Dünya Şampiyonu karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet Avrupa basınında büyük ses getirdi:

Giriş Tarihi: 10.6.2019
Fransa’yı parçalara ayırdı!
FRANSA
L'Equipe: Aklı başka yerde.
Le Figaro: Fransızlar, Türk hamamında boğuldu.
Foot Mercato: Türkiye'den Fransa'ya tokat.
Le Monde: Türkiye'ye direnen tek isim, kaleci Lloris oldu.
France Football: Korkunç… Türkiye, bu zaferle EURO 2020'ye katılma yolunda büyük avantaj yakaladı.

İNGİLTERE
BBC: Türkiye, Fransa'yı şoke etti.
Daily Mail: Türkiye, parçalara ayırdı.
The Guardian: Dünya Şampiyonu Fransa, Türkiye'de kaybetti.

İSPANYA
AS: Türkiye'den Fransa'ya sürpriz.
İTALYA
La Gazzetta dello Sport: Fransa, Türkiye'de nakavt oldu.

ALMANYA
Bild: Türkiye, dünya şampiyonunu şoke etti.
Kicker: Türkiye'nin zaferi.
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Fransa’yı parçalara ayırdı!
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