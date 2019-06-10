Galatasaray'dan Vedat Muriç'e 3,5 milyon Euro

FFP'ye takılmamak için Diagne'yi satma kararı alan Galatasaray, Senegalli golcünün Afrika Kupası'ndaki performansını bekliyor. Diagne yerine gündeme gelen ilk isim Rizespor'dan Vedat Muriç oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in alınması yönünde 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a olumlu görüş verdiği Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a sözlü teklifini ileten sarıkırmızılı kulüp bu hafta resmi girişimlerine başlayacak.

TOULOUSE BEKLEMEDE

25 yaşındaki Kosovalı golcü ile Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Toulouse ilgileniyordu. Fenerbahçe transferden çekilme noktasına gelirken, Fransız temsilcisi Toulouse 3 milyon Euro resmi teklifini yapıp beklemeye geçti.

2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başlayan Galatasaray, teklifini 3 milyon Euro'ya yükseltti. Rizespor 10 milyon Euro talep etse de sarıkırmızılılar maksimum 3.5 milyon Euro'ya çıkmayı düşünüyor.

MURİÇ'İN GÖNLÜ ASLAN'DA

Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Vedat Muriç'in Galatasaray'da oynamak istemesi de sarı-kırmızılı yönetimin pazarlık masasındaki en büyük kozu durumunda.

MİLYON PEŞİNE ANLAŞALIM

Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Trezeguet için Galatasaray, Kasımpaşa'ya bu kez 6 milyon Euro teklif edip bu parayı da peşin ödeme taahhüdü verdi. Trezeguet de Galatasaray'ı isterken Kasımpaşa ise 15 milyon Euro'da ısrarcı oldu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile Trezeguet için bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

ONYEKURU KALICI

Galatasaray'ın geçen sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun, Galatasaray'da devam etmek istediği belirtildi. 22 yaşındaki oyuncunun menajeri İspanyol basınına şu açıklamalarda bulundu: "İspanya'dan Valencia, Sevilla, Betis ve Espanyol'dan teklif aldık. Ancak Everton, Onyekuru'nun G.Saray'daki gelişiminden memnun ve 1 yıl daha devam etmesini istiyor. Henry de Galatasaray'da devam etmek istiyor."