İspanya İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F grubu 4. eleme karşılaşmaları öncesinde yoluna namağlup devam eden İspanya, İsveç'i evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Bu zorlu karşılaşmayı izlemek ve kıran kırana mücadeleye tanık olmak isteyen futbolseverler İspanya İsveç maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ederek araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırıyor. İspanya İsveç maçına ilişkin tüm bilgileri en ince detaylarıyla haberimizde bulabilirisiniz. Peki İspanya İsveç EURO 2020 karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İSPANYA İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İşte tüm detaylar;